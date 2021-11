Karácsony fordert Regierung zur Überweisung der Verkehrssubventionen auf

Der Stadtrat von Budapest fordert von der Regierung die Überweisung von 12 Milliarden Forint (32,7 Mio. EUR), die der Stadt laut Haushaltsgesetz als Zuschuss für den öffentlichen Nahverkehr zustehen, erklärte Bürgermeister Gergely Karácsony am Donnerstag auf einer Pressekonferenz – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





„Heute ist der Tag“, an dem die Regierung der Stadt die Differenz zwischen den Einnahmen aus dem Fahrkartenverkauf und den Kosten für den Betrieb des öffentlichen Verkehrssystems erstatten sollte, sagte der Bürgermeister. Die Hauptstadt „kann und will die 12 Milliarden Forint nicht aus verschiedenen Taschen zusammenkratzen… wir fordern, dass die Regierung das auszahlt, was sie der Stadt schuldet“, sagte Karácsony.

Die Stadtverwaltung habe „alles getan“, damit das Niveau der Dienstleistungen nicht gesenkt werde, weil „die Regierung Budapest bestraft“, sagte Karácsony, fügte aber hinzu, dass „es einen Punkt gibt, an dem wir keine Mittel mehr haben“.