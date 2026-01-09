Rétvári: Krankenhäuser sind auf die Aufnahme von Patienten vorbereitet

Die Krankenhäuser sind auf die Aufnahme von Patienten vorbereitet, teilte der parlamentarische Staatssekretär des Innenministeriums am Freitag auf seiner Facebook-Seite mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Bence Rétvári schrieb: Geräumte Straßen und Gehwege sowie aufgefüllte Lagerbestände garantieren eine reibungslose Patientenversorgung. Die Sicherheit und kontinuierliche Versorgung der Patienten sei unter allen Umständen gewährleistet, betonte der Staatssekretär.