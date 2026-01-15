Regierung setzt Gespräche mit Spediteuren fort

Vertreter von Spediteurverbänden trafen sich am Mittwoch mit dem Minister für Bauwesen und Verkehr, János Lázár, um über Regulierungsmaßnahmen zu sprechen, teilte das Ministerium mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Anwesend waren neben Lázár auch Vertreter der Nationalen Polizeibehörde (ORFK), der Steuer- und Zollbehörde (NAV) und der Nationalen Straßenunterhaltungs- und Mautgesellschaft sowie der Staatssekretär für Landwirtschaft, Imre Hubai. Das Ministerium bezeichnete die Gespräche als „konstruktiv”. Das gemeinsame Ziel sei weiterhin, internationale Lkw auf Autobahnen und Schnellstraßen durch Ungarn zu leiten und von Nebenstraßen fernzuhalten, fügte es hinzu. Lázár räumte ein, dass die für den 1. März geplante Erhöhung der Mautgebühren für Nutzfahrzeuge um 35 % den Sektor hart treffen würde, und forderte die staatlichen Organisationen auf, bis zum 15. Februar einen weiteren Vorschlag zu unterbreiten, teilte das Ministerium mit. Die Gespräche würden mit dem Ziel fortgesetzt, eine „konsensbasierte Lösung” zu finden, fügte es hinzu.