Alapjogokért: Regierungsparteien behalten Vorsprung vor Tisza

Die Wahlliste der Regierungsparteien Fidesz und KDNP (Christdemokratische Volkspartei) behält ihren Vorsprung mit 49 Prozent der Stimmen unter den entschiedenen Wählern gegenüber 41 Prozent für die oppositionelle Tisza-Partei, wie eine am Donnerstag vom Alapjogokért Központ (Zentrum für Grundrechte) veröffentlichte landesweite repräsentative Umfrage ergab – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Laut der Umfrage, die zwischen dem 5. und 8. Januar unter 1.000 Personen per Telefon durchgeführt wurde, haben sich die Parteipräferenzen im letzten Monat nicht verändert, wobei der Vorsprung von Fidesz-KDNP mit 8 Prozentpunkten deutlich über der Fehlermarge liegt. Der Vorsprung der Regierungsparteien ist seit Herbst, als Alapjogokért mit der Durchführung monatlicher Umfragen begann, von 5 Prozent auf 8 Prozent gestiegen, heißt es in der Erklärung. Die Unterstützung für Tisza blieb hingegen mit 40 bis 42 Prozent unverändert, hieß es weiter.

Alapjogokért führte die Aktivierung von „Sympathisanten, die in nationalen strategischen Fragen mit der Rechten übereinstimmen” als Grund für den Vorsprung der Regierungsparteien an. „Sie wollen Frieden, lehnen die Umsetzung des Migrationspakts ab, wollen physische und finanzielle Sicherheit … und entscheiden sich in einer zunehmend unsicheren geopolitischen Lage für Sicherheit.”

Neben den Regierungsparteien und Tisza wäre Mi Hazank (6 Prozent) die einzige Partei, die die parlamentarische Hürde nehmen würde, wenn die Wahlen am kommenden Sonntag stattfinden würden, so die Umfrage. Die Partei „Zwei-Schwänziger Hund” und die Demokratische Koalition liegen bei 2 Prozent, hieß es.