Ungarn konsolidiert Mauterhebung mit Straßeninstandhaltung

Das Ministerium für Bauwesen und Verkehr hat am Donnerstag in einer Erklärung seine zuvor angekündigten Pläne zur Fusion des Nationalen Mautbetreibers NÚSZ Zrt. mit dem Straßeninstandhaltungsunternehmen Magyar Közút Zrt. zum 1. Januar 2026 näher erläutert – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Das Ministerium bestätigte, dass die Vermögenswerte der NÚSZ Zrt. als Sacheinlage an Magyar Közút übertragen werden, das auch die Mitarbeiter von NÚSZ übernehmen wird, mit dem Ziel, die Mauteinnahmen direkt in die Straßeninstandhaltung zu leiten. Im Rahmen einer Bestimmung, die privaten Unternehmen den Betrieb kritischer Mautinfrastrukturen untersagt, werde der Staat das Telematikunternehmen i-Cell Mobilsoft Zrt. erwerben, teilte das Ministerium mit. Es wies darauf hin, dass i-Cell IT-Lösungen für die Nationale Steuer- und Zollbehörde (NAV) und das nationale mobile Zahlungssystem liefert.