Használtautó.hu: Gebrauchtwagenmarkt folgt den technologischen und umweltbewussten Trends

Auf dem Gebrauchtwagenmarkt wurden im Juni fast 90 Prozent der Personenkraftwagen unter 10 Millionen Forint angeboten: 40,2 Prozent der in Ungarn veröffentlichten Anzeigen boten Personenkraftwagen unter 2,5 Millionen Forint, 26,4 Prozent zwischen 2,5 und 5 Millionen Forint, 20,5 Prozent zwischen 5 und 10 Millionen Forint und 12,9 Prozent über 10 Millionen Forint an, teilten das Statistische Zentralamt (KSH) und Használtautó.hu am Montag der Nachrichtenagentur MTI mit, basierend auf ihrer zweiten gemeinsamen Statistik aus den Daten vom Juni – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Nach Angaben des KSH lag der durchschnittliche Angebotspreis unter Berücksichtigung aller Anzeigen im Juni dieses Jahres bei 5,4 Millionen Forint, während er im gleichen Zeitraum des Vorjahres bei 5,2 Millionen Forint lag. Sie fügten hinzu, dass auf der Grundlage der Anzeigen auf dem Online-Markt für Gebrauchtwagen im Juni fast 50 Prozent (53.910 Stück) der angebotenen Personenkraftwagen mit Benzinmotor und 41,6 Prozent (45.420 Stück) mit Dieselmotor ausgestattet waren. Hybridfahrzeuge (Benzin und Diesel zusammen) machten 3,7 Prozent (4080 Stück) des Angebots aus, Elektrofahrzeuge 5 Prozent (5440 Stück) und Fahrzeuge mit anderen Antriebsarten 0,2 Prozent (250 Stück). Im Vergleich zum Juni 2024 waren 5650 weniger Gebrauchtwagen verfügbar.

Im Angebot von Használtautó.hu stieg die Zahl der Elektroautos im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 34,3 Prozent, während die Zahl der Fahrzeuge mit anderen Antriebsarten um 13,6 Prozent zunahm. Darüber hinaus sank die Zahl der benzinbetriebenen Fahrzeuge um 5,6 Prozent, die der dieselbetriebenen um 7,6 Prozent und die der Hybridfahrzeuge um 3,8 Prozent. Es wurde darauf hingewiesen, dass die angebotenen Benzinfahrzeuge durchschnittlich 157.000 Kilometer und die Dieselfahrzeuge 222.000 Kilometer zurückgelegt hatten. Die in den Anzeigen angebotenen Benziner waren im Durchschnitt 14,1 Jahre alt, die Dieselautos 12,3 Jahre. Das Durchschnittsalter der Benziner stieg innerhalb eines Jahres um 2,2 Prozent, das der Dieselautos um 4,2 Prozent.

Es wurde auch darauf hingewiesen, dass die am häufigsten vorkommenden Marken unter den auf Használtautó.hu inserierten Fahrzeugen im Juni 2025 Volkswagen, BMW und Opel waren. In allen drei Fällen finden sich zwischen 8.000 und 11.000 Anzeigen auf der Website. Auf die ersten drei Marken folgten Ford, Mercedes-Benz, Audi, Škoda, Toyota, Renault und Suzuki. Das Alter der unter den 10 beliebtesten Marken angebotenen Fahrzeuge lag zwischen 10 und 16 Jahren, während ihre durchschnittlichen Angebotspreise zwischen 2,4 und 9,8 Millionen Forint lagen. Használtautó.hu und das KSH gaben bekannt, dass der Markt auf Basis der Daten vom Juni weiterhin stabil ist, die Preise leicht steigen und immer mehr Fahrzeuge mit alternativen Antrieben auf den Markt kommen – der heimische Gebrauchtwagenmarkt folgt eindeutig den technologischen und umweltbewussten Trends.