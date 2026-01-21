Visit Hungary startet Kampagne zur Förderung des Inlandstourismus

Visit Hungary startet eine Kampagne, um den Inlandstourismus der Ungarn während der Wintersaison anzukurbeln, teilte der Leiter der Nationalen Tourismusorganisation am Mittwoch dem kommerziellen Fernsehsender TV2 mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Im Rahmen der Kampagne, so Olivér Csendes, würden Hotels gebeten, ihren Gästen mindestens 5 % Rabatt auf Übernachtungen zu gewähren, während Bäder und Spas ihren Besuchern 15 % Rabatt anbieten sollten. Bereits über 400 Beherbergungsbetriebe und Spas hätten sich der Initiative angeschlossen, und die Zahl werde voraussichtlich auf 500 steigen, fügte er hinzu. Die „Aufladen”-Kampagne soll vom 26. Januar bis zum 23. Februar laufen.