Polizei: Eisdicke des Balaton hat ein sicheres Niveau erreicht

Die Eisdicke hat in den letzten Tagen fast entlang der gesamten Uferlinie des Balaton die für einen sicheren Aufenthalt auf dem Eis erforderliche Mindestdicke erreicht oder überschritten, teilte die Polizeibehörde des Komitats Somogy am Mittwoch auf der Website police.hu mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie schrieben: Das Eis ist am Südufer des Sees neben dem Uferstreifen 13-19 Zentimeter dick, am Nordufer 10-15 Zentimeter dick und weist eine geeignete Struktur auf. Auf dem Eis am Ufer kann man vor den meisten Ortschaften am Balaton sicher auf das Eis gehen und sich dort aufhalten, jedoch muss man sich in jedem Fall vor Ort, vor allem bei den lokalen Behörden, über den Zustand des Eises in dem jeweiligen Gebiet informieren, wiesen sie darauf hin. Sie betonten: Das Eis auf offenem Wasser ist niemals stabil, da es durch thermische Einflüsse, Strömungen unter dem Eis, möglichen Wind und Niederschläge verschoben werden, sich öffnen oder brechen kann, wodurch offene Wasserflächen mit Rissen oder sogar Eisschollen entstehen können. Auf dem Balaton gibt es derzeit mehrere Stellen, an denen offenes Wasser zu sehen ist, sowie Bereiche, die nicht zugefroren sind. Die grundlegendste Regel für den Aufenthalt und die Fortbewegung auf dem Eis lautet, dass man das Eis auf offenen Gewässern nur betreten darf, wenn es ausreichend fest ist, nicht schmilzt und sich nicht bewegt. Praktischen Erfahrungen zufolge gilt das Eis auf stehenden Gewässern dann als ausreichend fest, wenn es eine Dicke von mindestens zehn Zentimetern erreicht und eine stahlharte, hochwertige Struktur aufweist.

Es wird betont, dass jeder nur tagsüber bei guten Sichtverhältnissen auf eigene Verantwortung das Eis betreten und mit der gebotenen Vorsicht und Umsicht vorgehen sollte und sich niemals weiter als hundert Meter vom Ufer entfernen sollte. Sie fügten hinzu, dass es aufgrund der Gefahr des Einbrechens nur sehr nahe am Ufer (innerhalb von 50-70 Metern) und in flachen Gewässern empfehlenswert ist, sich auf dem Eis aufzuhalten. Sie baten auch darum, dass nach Möglichkeit niemand allein, sondern nur in Begleitung auf das Eis gehen und nicht mit Fahrzeugen darauf fahren sollte. Sie rieten auch, dass diejenigen, die sich auf das Eis begeben, ein aufgeladenes Mobiltelefon dabei haben sollten, um im Notfall Hilfe rufen zu können. Es sei weiterhin gefährlich, sich auf offene Eisflächen fernab vom Ufer des Balaton zu begeben, zum einen wegen der unzuverlässigen und unvorhersehbaren Eisdicke und -qualität, zum anderen wegen der natürlichen Ausdünnungen, die durch Risse, Sprünge und kleinere Wärmequellen verursacht werden und zur Natur eines offenen Sees gehören, teilten sie mit.