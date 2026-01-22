Karácsony: Start des Budapester Programms für grüne Fertighäuser

Das Budapester Programm für grüne Fertighäuser, das die energetische Modernisierung von Fertighäusern unterstützt, wurde gestartet, gab der Bürgermeister am Donnerstag auf seiner Facebook-Seite bekannt – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Gergely Karácsony erklärte, dass das Budapester Programm für grüne Fertighäuser nach sechzehn Jahren neu aufgelegt werde, um die Energieeffizienz von Fertighäusern zu modernisieren, die Nebenkosten zu senken und den Wohnkomfort zu verbessern. Das Programm sei bereits in den Bezirken 9, 10 und 13 verfügbar, weitere Bezirke würden bald folgen, fügte er hinzu. Die Budapester Versorgungsgesellschaft, die für die Umsetzung des Programms verantwortlich ist, gab auf ihrer Website bekannt, dass in der kommenden Zeit rund 1,3 Milliarden Forint für das Programm zur Verfügung stehen werden, von denen mindestens 30 Prozent als nicht rückzahlbare Zuschüsse für energetische Sanierungen bereitgestellt werden. Eigentumswohnungen und Wohnungsgenossenschaften, die mit Fertigteilblöcken oder anderen industrialisierten Technologien gebaut wurden, können sich für das Programm bewerben.