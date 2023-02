Ungarns Militär startet landesweite Rekrutierungskampagne

Das ungarische Militär startet eine landesweite Rekrutierungskampagne, um so viele Menschen wie möglich über die Dienstformen und Karrieremöglichkeiten bei den ungarischen Streitkräften zu informieren, so das Verteidigungsministerium – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Kampagne richtet sich an junge Menschen, die bereit und willens sind, im Interesse der Verteidigung ihres Heimatlandes, ihrer Familie und ihrer Angehörigen zu handeln, so das Ministerium in einer Erklärung. Die Streitkräfte bieten denjenigen eine attraktive Karriere, die neben ihrem individuellen Fortschritt auch Wert auf Gemeinschaft, Kameradschaft und eine jugendliche Einstellung legen und sich für militärische Hightech-Ausrüstung interessieren, heißt es weiter. Neben den Rekrutierungsbüros wird die Kampagne auch eine Online-Komponente haben und auf verschiedenen Medienplattformen laufen, heißt es in der Erklärung. Sie wird auch Rekrutierungsveranstaltungen im ganzen Land umfassen. Die Eröffnungsveranstaltung der Kampagne findet am Montag im Budapester Kulturzentrum Bálna statt und wird jeden willkommen heißen, der dem Militär entweder als Vertragssoldat oder als Reservist beitreten möchte, so das Ministerium.