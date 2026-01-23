Thermalbad Lenti wird modernisiert

Das Thermal- und Wellnessbad in Lenti (Südwestungarn) wird mit Mitteln der Europäischen Union für 2,6 Mrd. HUF energiesparend modernisiert, teilte der Minister für öffentliche Verwaltung und ländliche Entwicklung, Tibor Navracsics, am Freitag mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Navracsics sagte, dass die touristische Attraktivität von Lenti allmählich zunehme. Vor kurzem wurde ein Vier-Sterne-Hotel gebaut, ein neues medizinisches Zentrum errichtet, und die derzeitige Modernisierung werde es ermöglichen, den Komplex noch wirtschaftlicher zu betreiben. Bürgermeister László Horváth sagte, dass man im Spa weitgehend von Gas auf Thermalwasserheizung umstelle und außerdem eine Solaranlage installiere. Peter Katz, Geschäftsführer von Lenti Spa and Wellness, erklärte, dass das Projekt bis Ende 2027 abgeschlossen sein werde und bis dahin ein Drittel des gesamten Stromverbrauchs durch Solarenergie gedeckt werde.