Takács: Ungarn hat die höchsten Ärztegehälter unter den OECD-Ländern

Im Vergleich zum nationalen Durchschnitt sind die Ärztegehälter in Ungarn die höchsten unter den OECD-Ländern, teilte der für das Gesundheitswesen zuständige Staatssekretär des Innenministeriums am Freitag auf seiner Facebook-Seite mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Péter Takács schrieb: Der Bericht wies auch darauf hin, dass Ungarn unter den OECD-Ländern seit 2013 den größten Anstieg der Ärztegehälter verzeichnete, „was nicht verwunderlich ist, da die linken Regierungen so wenig Interesse an der finanziellen Wertschätzung der Ärzte hatten, dass sie nicht nur ihre Gehälter niedrig hielten, sondern ihnen sogar ein Monatsgehalt wegnahmen”. Dank der historischen Gehaltserhöhungen für Ärzte in Ungarn in den letzten Jahren betrug das durchschnittliche Bruttogehalt von Ärzten mit einer 40-Stunden-Woche im Jahr 2010 noch 338.000 Forint, während es heute fast 2.200.000 Forint beträgt, betonte er. Die Daten spiegeln genau das Ziel der ungarischen Regierung wider: hohe Gehälter und große gesellschaftliche Anerkennung für Ärzte, so Péter Takács.