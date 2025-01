Minister: Komitat Zala ist Vorbild für den Rest des Landes

Das Komitat Zala, eines der ältesten Komitate Ungarns und erstes Adelskomitat, weiß genau, was Selbstverwaltung bedeutet, wie man überlebt und die Ungarn auch in den turbulenten Jahrhunderten repräsentiert, sagte der Minister für öffentliche Verwaltung und regionale Entwicklung am Samstag in Lenti in Westungarn – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Das Komitat zeige auch dem Rest des Landes, wie es in der Lage sei, seine alten Symbole und seine Identität zu bewahren, „sogar trotz Gebietsverlusten und Angriffen, die darauf abzielen, seine Identität zu brechen“, sagte Tibor Navracsics bei einer Veranstaltung zum 46. Jahrestag der Ernennung von Lenti zur Stadt. Der Minister sagte, Lenti sei eine „typische Stadt des Komitats Zala“ und „ein weiteres gutes Beispiel“ für das Land, wobei er die Schlüsselrolle hervorhob, die die Stadt seit Jahrhunderten an der südwestlichen Grenze Ungarns gespielt habe.

Im Laufe der Jahrhunderte sei Lenti „ein Bollwerk der Verteidigung“, ein blühendes Industriezentrum, eine Grenzstadt, eine Militärstadt gewesen und diene heute als Zentrum der öffentlichen Verwaltung und des Gesundheitswesens nicht nur für Ungarn, sondern auch für die Region Mitteleuropa. Im Laufe seiner Geschichte habe Lenti als Gemeinschaft überleben und immer wieder seine neue Rolle finden können, sagte der Minister.