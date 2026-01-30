AgroSprint Zrt. tätigt Investitionen in Nyírlugos und Karcag

Die AgroSprint Zrt. tätigt Investitionen in Höhe von neun Milliarden Forint in Nyírlugos und Karcag, was erneut beweist, dass ungarische Unternehmen eine herausragende Rolle bei den wirtschaftlichen Erfolgen der letzten Jahre gespielt haben, erklärte Péter Szijjártó, Minister für Außenwirtschaft und Außenpolitik, am Freitag in Karcag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Laut einer Mitteilung des Ministeriums für Außenwirtschaft und Außenpolitik berichtete der Minister bei der Bekanntgabe der neuen Investition der AgroSprint Zrt., dass das Lebensmittelunternehmen seine Kapazitäten im Wert von neun Milliarden Forint erweitert, wofür der Staat eine Förderung in Höhe von 3,5 Milliarden Forint bereitstellt, um unter anderem die Errichtung eines Produktentwicklungszentrums in Nyírlugos sowie die Errichtung einer neuen Verpackungsanlage in Karcag zu unterstützen. Er erklärte, dass das Unternehmen mittlerweile nicht nur in Ungarn, sondern auch in Europa zu einem wichtigen Akteur in diesem Sektor geworden ist, was sich daran zeigt, dass etwa 60 Prozent seiner Produkte in 35 Länder weltweit exportiert werden.

Er betonte, dass die Investition auch den heimischen Erzeugern und Kleinunternehmern Entwicklungsmöglichkeiten biete, da AgroSprint ausschließlich von ungarischen Lieferanten einkaufe und insgesamt 6400 Hektar Ernte von 323 Erzeugern ankaufe. Anschließend wies er darauf hin, dass die ungarische Lebensmittelindustrie zu den wettbewerbsfähigsten der Welt gehört, was zum Teil auf die äußerst strengen Lebensmittelsicherheitsvorschriften zurückzuführen ist. Er betonte, dass es sich um einen Schlüsselbereich handelt, in dem in den letzten elf Jahren 295 Großinvestitionen im Wert von 1525 Milliarden Forint getätigt wurden, sodass das Land heute doppelt so viel Lebensmittel produzieren kann, wie die ungarische Bevölkerung verbraucht, wodurch der Produktionswert des Sektors im vergangenen Jahr erstmals 7000 Milliarden Forint überschritten hat.

Er wies auch darauf hin, dass sich die industrielle Produktion des Komitats Jász-Nagykun-Szolnok in zehn Jahren fast verdoppelt hat von 1300 Milliarden Forint auf 2400 Milliarden Forint, was zum Teil darauf zurückzuführen ist, dass in dieser Zeit 99 Großinvestitionen mit staatlicher Unterstützung im Wert von rund 500 Milliarden Forint realisiert wurden. Péter Szijjártó ging auch auf die Krisen der letzten anderthalb Jahrzehnte ein und begrüßte, dass die Akteure der ungarischen Wirtschaft trotz all dieser Schwierigkeiten zu sehr beachtlichen Leistungen fähig waren, wobei seiner Meinung nach die inländisch geführten Unternehmen eine herausragende Rolle gespielt haben.