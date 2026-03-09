Szijjártó: Rosenberger-Gruppe schafft zweihundert neue Arbeitsplätze

Die Rosenberger-Gruppe führt eine Kapazitätserweiterung im Wert von rund 47 Milliarden Forint an ihren Standorten in Jászárokszállás, Jászberény und Nyírbátor durch, wodurch zweihundert neue Arbeitsplätze entstehen werden, teilte Péter Szijjártó, Minister für Außenwirtschaft und Außenpolitik, am Montag in Jászberény mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Nach Angaben des Ministeriums berichtete der Minister bei der Bekanntgabe der neuen Investition der Rosenberger Gruppe, die sich mit der Herstellung von Elektronikkomponenten befasst, dass das deutsche Unternehmen eine Kapazitätserweiterung im Wert von 47 Milliarden Forint an seinen Standorten in Jászárokszállás, Jászberény und Nyírbátor durchführt, wofür die Regierung eine Förderung in Höhe von 14 Milliarden Forint bereitstellt und damit zur Schaffung von 200 hochqualifizierten Arbeitsplätzen beiträgt. In seiner Rede wies er darauf hin, dass Rosenberger, eines der weltweit größten Technologieunternehmen, im Zuge des Projekts Unternehmen, die sich auf das Testen von Chips für künstliche Intelligenz spezialisiert haben, unter anderem mit Steckverbindern und Datenübertragungskabeln aus Ungarn beliefern wird. „Und damit tritt auch Ungarn über die Region Jászság in diese modernste und neueste Branche ein. Künstliche Intelligenz ist schließlich die Zukunft der globalen Wirtschaft. Jetzt entscheiden sich die künftigen Machtverhältnisse, und die Investition von Rosenberger (…) katapultiert Ungarn an die Spitze dieser neuen Wirtschaftsära“, erklärte er.

Er betonte außerdem, dass sich der Wert der industriellen Produktion im Komitat Jász-Nagykun-Szolnok in der letzten Zeit verdoppelt habe (im letzten Jahr erreichte er 2600 Milliarden Forint) und parallel dazu die Arbeitslosigkeit um die Hälfte zurückgegangen sei. Seinen Worten zufolge ist dies auch darauf zurückzuführen, dass in dieser Zeit hundert Großinvestitionen mit staatlicher Unterstützung in Höhe von rund 510 Milliarden Forint getätigt wurden. Péter Szijjártó ging auf die Krisen der letzten anderthalb Jahrzehnte und die schwere Unsicherheit ein, die mit der Entstehung einer neuen Weltordnung einhergeht, und betonte, dass Ungarn in dieser Zeit echte wirtschaftliche Meisterleistungen vollbracht habe.