Die ungarische Regierung macht weder beim Ziel noch beim Zieldatum Zugeständnisse: Bis zum Ende des Jahrzehnts werden die Fahrgäste der HÉV in Szentendre auf neuen Gleisen und in neuen Fahrzeugen befördert werden. Zuerst wird die H5 HÉV erneuert, dann nacheinander die anderen – teilte das Ministerium für Bauwesen und Verkehr (ÉKM) am Donnerstag der Nachrichtenagentur MTI mit.

Es wurde mitgeteilt, dass das nun ohne Herstellerangebot abgeschlossene öffentliche Beschaffungsverfahren dies keineswegs behindert. „Mit geänderten Bedingungen werden wir so schnell wie möglich eine neue Ausschreibung veröffentlichen, deren Finanzierung wir sogar aus inländischen Mitteln sicherstellen können”, schrieben sie. „Wir verzichten auch nicht auf die EU-Mittel, die innerhalb einer strengen Frist verwendet werden müssen: Wir prüfen bereits, für welche anderen wichtigen Verkehrsentwicklungsziele wir diese Mittel einsetzen können. In Höhe von 1300 Milliarden Forint wurden und werden Eisenbahninfrastrukturentwicklungen im Land gestartet, sodass die verbleibenden Mittel reichlich anderweitig eingesetzt werden können, wo wir sie gemäß den EU-Vorschriften in die Entwicklung des ungarischen Schienennetzes investieren können”, erklärte das Ministerium. Das Ergebnis der Ausschreibung hat also weder kurz- noch langfristig Auswirkungen auf die Fahrgäste, da der Betrieb der HÉV bis zur Anschaffung der neuen Fahrzeuge weiterhin gewährleistet ist und bis 2030 alle geplanten HÉV-Entwicklungen umgesetzt werden, betonte das ÉKM.