ÉKM: HÉV-Passagiere können bis 2030 auf erneuerten Gleisen mit neuen Fahrzeugen reisen

Bis 2030 können HÉV-Passagiere auf erneuerten Gleisen mit neuen Fahrzeugen reisen, teilte das Ministerium für Bauwesen und Verkehr (ÉKM) am Mittwoch auf seiner Facebook-Seite mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Dem Beitrag zufolge „muss ein nicht existierendes Problem nicht gelöst werden, insbesondere nicht mit einer schlechten Lösung”, denn Budapest verdiene mehr als ausrangierte Straßenbahnen, außerdem sei diese Lösung nicht kosteneffizient, d. h. sie wäre unvertretbar teuer. Aus diesem Grund halten das Ministerium für Bauwesen und Verkehr und die MÁV-Gruppe an der Anschaffung brandneuer Fahrzeuge fest, fügten sie hinzu. Sie betonten, dass die rechtlichen Voraussetzungen für die Ausschreibung des neuen Beschaffungsverfahrens gegeben sind und die Ausschreibung auch innerhalb der von der EU festgelegten Frist durchgeführt werden kann. Es besteht also keine Gefahr eines Fahrzeugmangels: Bis 2030 können die HÉV-Fahrgäste auf erneuerten Gleisen mit neuen Fahrzeugen reisen – zuerst auf der Strecke nach Szentendre, dann nacheinander auch auf den anderen Strecken, schrieben sie.