Am 27. Juni findet die MOL Balaton-Überquerung statt

Am 27. Juni findet dieses Jahr zum neunten Mal eine der größten Freizeit-Wassersportveranstaltungen des Landes statt, die MOL Balaton-Überquerung, deren Zentrum auch dieses Mal wieder der Szabadstrand in Zamárdi sein wird – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

„In den letzten Jahren hat sich die Balaton-Überquerung zu einem riesigen Gemeinschaftsevent entwickelt, an dem Jung und Alt, Anfänger und Fortgeschrittene, Hobbypaddler und Olympioniken, erfahrene Wassertouristen und abenteuerlustige Sportbegeisterte, Freundesgruppen, Familien oder sogar Arbeitskollegen teilnehmen“, erklärte Gergely Vida, Hauptorganisator und Organisations- und Marketingdirektor des Ungarischen Kanu- und Kajakverbands (MKKSZ), auf der Website des Verbands.

„Unser Ziel ist es, Bewegung mit Spaß zu verbinden. Ich denke, dass die Balaton-Überquerung dafür die beste Gelegenheit ist, vor allem an einem so beeindruckenden Ort wie Zamárdi. Es freut mich sehr, dass wir jedes Jahr so viele Teilnehmer haben, die sich zum ersten Mal einer solchen Herausforderung stellen, aber ich treffe auch regelmäßig bekannte, bereits erfahrene Paddler. Das zeigt, dass man sich an diesem Lebensgefühl, der Freiheit auf dem Wasser, den sanften Wellen des Balaton, dem strahlenden Sonnenschein und natürlich dem Anblick der Abtei von Tihany einfach nicht sattsehen kann.

Hauptsponsor der Überquerung 2026 ist die MOL-Gruppe, die seit fast dreißig Jahren mit dem MKKSZ verbunden ist. Die Teilnehmer können sich mit jedem von Menschenkraft angetriebenen Wasserfahrzeug (z. B. Kajak, Kanu, SUP, Outrigger, Drachenboot, Schlauchboot) der Herausforderung stellen.

Die acht Kilometer lange Strecke beginnt in Richtung der Abtei von Tihany, führt nach einer Wende zurück zum Szabadstrand und endet mit der Durchfahrt durch das Zieltor. Anmeldungen sind ab Samstag, 7. Februar 2026, 12:00 Uhr, auf der Website balatonatevezes.hu möglich.