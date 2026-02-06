Mohács 500 – Groß angelegte Entwicklungen und Kulturprogramme zum Gedenkjahr

Im Zusammenhang mit dem 500. Jahrestag der Schlacht von Mohács im Jahr 1526 sind groß angelegte Investitionen und Entwicklungsprojekte, bedeutende Kulturprogramme und Kunstwerke in Vorbereitung, teilte der für diese Aufgaben zuständige Ministerialbeauftragte am Donnerstag mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

János Hargitai, ein christdemokratischer Abgeordneter der Region, erklärte auf einer Pressekonferenz, dass die Regierung eine Reihe von Entscheidungen über Investitionen im Zusammenhang mit dem Gedenkjahr getroffen habe und dass das Parlament im vergangenen Jahr auch ein Gesetz zur Ehrung der Helden der Schlacht von Mohács verabschiedet habe. Das Gesetz ehre die ungarischen, tschechischen, kroatischen, deutschen und serbischen Helden von Mohács, die Ungarn und Mitteleuropa verteidigt hätten, fügte er hinzu.

Im Hinblick auf die regionale Entwicklung sei der Abschnitt der Autobahn M6, der entlang der Stadt bis zur kroatischen Grenze verläuft, fertiggestellt worden, und es würden derzeit fast 30 km neue Straßen gebaut, darunter der vierspurige Abschnitt zwischen der Autobahn und Mohács sowie die größte Brückenkonstruktion des Landes. Außerdem würden Vorbereitungen getroffen, um Villány an die Autobahn anzubinden, sagte er. Die Feierlichkeiten zum 500-jährigen Jubiläum würden so organisiert, dass sie auch einen Überblick über die Schlacht von Nagyharsány im Jahr 1687 geben, die zur Vertreibung der Türken führte, also die zweite Schlacht von Mohács, fügte er hinzu. Die Region Mohács sei nicht nur ein Symbol für eine nationale Tragödie, sondern auch für den Sieg über ein Reich, das ein halbes Jahrtausend lang den Balkan und ungarische Gebiete beherrschte, sagte er.

Gábor Móczár, Generaldirektor des Nationalen Denkmalschutzamtes, sagte, dass am wichtigsten Tag, dem 500. Jahrestag der Schlacht, am 29. August, die Ungarische Katholische Bischofskonferenz voraussichtlich eine Hochmesse in der Votivkirche abhalten werde. Die Überreste aus den Massengräbern würden beigesetzt, an der Gedenkstätte werde eine groß angelegte Gedenkfeier unter Beteiligung der Staats- und Regierungschefs der an der Schlacht beteiligten Länder stattfinden, und am Abend werde im Stadtzentrum das Rockmusical „Mohács 500“ aufgeführt, fügte er hinzu.