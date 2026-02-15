Balaton Zeitung E-Paper Banner

Fast 70.000 Mütter beantragen Befreiung von der Einkommensteuer

Fast 70.000 Mütter haben bei der Steuer- und Zollbehörde (NAV) eine Befreiung von der Einkommensteuer beantragt, teilte die Behörde am Samstag mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Ungarn hat am 1. Januar eine Befreiung von der Einkommensteuer für alle Mütter unter 30 und Mütter von zwei Kindern unter 40 eingeführt. Die Maßnahme ist Teil einer Reihe von Einkommensteuerbefreiungen, die die Regierung für Mütter eingeführt hat.

