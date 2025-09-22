Zsófia Koncz: Ab Oktober sind Mütter mit drei Kindern von der Einkommensteuer befreit

Ab Oktober sind Mütter mit drei Kindern von der Einkommensteuer befreit, was für etwa eine Viertelmillion Mütter zusätzliches Geld bedeutet, aber die Steuerbefreiung muss beantragt werden, erklärte Zsófia Koncz, Staatssekretärin für Familien im Ministerium für Kultur und Innovation, am Sonntag in einem auf ihrer Facebook-Seite veröffentlichten Video – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Zsófia Koncz betonte, dass Mütter von drei Kindern unabhängig von ihrem eigenen Alter oder dem Alter ihrer Kinder keine Einkommensteuer mehr zahlen müssen. Die Befreiung gilt sowohl für junge Mütter als auch für diejenigen, deren Kinder bereits erwachsen sind. Ihrer Darstellung zufolge bedeutet dies für eine Mutter von drei Kindern mit durchschnittlichem Einkommen etwa 109.000 Forint pro Monat und 1,3 Millionen Forint pro Jahr. Nach ihren Berechnungen bringt dies 250.000 Müttern von drei Kindern „Geld ins Haus”.

Sie betonte, dass jede Mutter, die Anspruch auf Familienbeihilfe für drei Kinder hat oder zuvor mindestens 12 Jahre lang Anspruch darauf hatte, Anspruch auf die Steuerbefreiung hat, einschließlich Adoptiveltern. Die Befreiung gilt auch dann, wenn die Kinder bereits volljährig sind, und die Vergünstigung gilt lebenslang, solange die Mutter über ein steuerpflichtiges Einkommen verfügt, teilte die Staatssekretärin mit. Sie wies darauf hin, dass die Steuerbefreiung nicht automatisch gewährt wird, sondern beantragt werden muss, wofür es zwei Möglichkeiten gibt. Die eine Möglichkeit ist die Steuervorauszahlungserklärung, die beim Arbeitgeber oder auf der Website der Steuerbehörde eingereicht werden kann. Damit die Steuerbefreiung bereits im Oktobergehalt berücksichtigt wird, sollte die Erklärung in der ersten Oktoberhälfte eingereicht werden, was nur einmal erforderlich ist, sagte sie.

Die andere Möglichkeit besteht darin, die Steuerbefreiung in der Steuererklärung geltend zu machen. Dies kann mit wenigen Klicks oder durch Ausfüllen einiger zusätzlicher Zeilen in der im Mai fälligen Steuererklärung erfolgen, woraufhin die Berechtigten die gezahlten Steuern in einer Summe zurückerhalten. Zsófia Koncz erwähnte auch, dass sich darüber hinaus die Familiensteuervergünstigung verdoppelt, deren Höhe ab Januar für drei Kinder bereits 198.000 Forint pro Monat betragen wird. Sie ermutigte alle Mütter von drei Kindern, junge und ältere Menschen, diese enorme Hilfe in Anspruch zu nehmen und die Steuerbefreiung zu beantragen, und dankte ihnen für die viele Arbeit und die Opfer, die sie mit der Erziehung ihrer Kinder gebracht haben.