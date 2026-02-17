Hausbesitzer beantragen 62 Mrd. HUF an Subventionen für Energieeffizienzmaßnahmen

Die Eigentümer von mehr als 10.000 Einfamilienhäusern haben Subventionen in Höhe von 62 Mrd. HUF beantragt, um Maßnahmen zu unterstützen, die die Energiekosten um mindestens 30 % senken, teilte das Energieministerium am Dienstag auf Facebook mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Den Antragstellern wurden bereits 28,4 Mrd. HUF bewilligt, so das Ministerium. Die Subventionen in Höhe von 73 Mrd. HUF stehen für Häuser zur Verfügung, die vor 2007 gebaut wurden.