Regierung startet Ausschreibung für Subventionen für Batteriespeicher in Privathaushalten

Die Regierung wird am 15. Januar 2026 eine Ausschreibung für Subventionen zur Förderung von Investitionen in Batteriespeicher in Haushalten mit Solaranlagen veröffentlichen, teilte der Staatssekretär im Energieministerium, Gábor Czepek, am Dienstag in einem Facebook-Beitrag mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Hausbesitzer können ab Anfang Februar Fördermittel in Höhe von bis zu 2,5 Millionen HUF beantragen, so Czepek. Über 320.000 Haushalte in Ungarn verfügen über Solaranlagen.