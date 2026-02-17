Anklage gegen zwei Dealer in Kaposvár

Die Staatsanwaltschaft des Komitats Somogy hat Anklage wegen Drogenhandels in großem Stil gegen zwei Männer aus Kaposvár erhoben, die aus den Niederlanden geschmuggeltes Crystal in Kaposvár verkaufen wollten, teilte die Staatsanwaltschaft am Dienstag der Nachrichtenagentur MTI mit.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Der Mitteilung zufolge vereinbarten die Angeklagten im Mai 2025, Drogen aus den Niederlanden nach Ungarn zu bringen, indem einer von ihnen eine Arbeit in den Niederlanden annahm und dort Drogen kaufte, die sein Komplize dann in Kaposvár verkaufen sollte, um sich anschließend das so verdiente Geld zu teilen. Der Mann, der in den Niederlanden eine Arbeit angenommen hatte, kaufte im Juni letzten Jahres wie geplant eine erhebliche Menge der als „Crystal” bekannten Droge, „die er in seiner Gürteltasche und in einer Duschgelverpackung versteckt nach Ungarn transportierte, bevor die Drogen jedoch auf den Markt kamen, wurde er von der Polizei am Bahnhof von Kaposvár auf frischer Tat ertappt und zusammen mit den geschmuggelten Drogen festgenommen”. Der andere Mann muss sich auch dafür verantworten, dass er bereits vor der Beschlagnahmung der Lieferung Drogen verkauft hatte. In der Anklageschrift, die die Staatsanwaltschaft des Komitats Somogy beim Gericht in Kaposvár eingereicht hat, wurde für den Mann, der Drogen aus den Niederlanden schmuggelte und als mehrfach rückfällig gilt, eine Freiheitsstrafe beantragt, während für seinen Komplizen, der die Drogen im Inland vertrieb, eine Freiheitsstrafe beantragt wurde, heißt es in der Mitteilung.