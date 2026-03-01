Szallas.hu: Basierend auf den Buchungen für das Frühjahr liegt der Balaton auf Platz drei

Im Frühjahr könnten Budapest, Hajdúszoboszló und Eger, im Sommer hingegen Siófok, Hajdúszoboszló und Gyula die beliebtesten Reiseziele für inländische Reisende sein – dies teilte das Portal Szallas.hu am Freitag der Nachrichtenagentur MTI mit, basierend auf den Vorbuchungsdaten – berichtet das Nachrichtenportal hirbalaton.hu.

Hervorgehoben wurde, dass Pécs, Miskolc, Siófok, Gyula, Szeged, Nyíregyháza und Hévíz auf ihrer Top-10-Liste der Frühjahrsvorbuchungen folgen. Auf Basis der regionalen Gesamtwerte liegt Nordungarn mit fast einem Fünftel der Buchungen weiterhin an der Spitze, gefolgt von Budapest und seinem Einzugsgebiet auf Platz zwei und dem Balaton auf Platz drei. Im Rahmen der für das Frühjahr angekündigten Vorbuchungskampagne mit Sonderrabatten konnten bis zum 15. Februar Buchungen für Termine zwischen dem 20. Januar und dem 30. April vorgenommen werden. Es wurde angegeben, dass 41 Prozent der Buchungen für zwei Nächte, 39 Prozent für eine Nacht und 14 Prozent für drei Nächte vorgenommen wurden. 60 Prozent der Frühjahrsbuchungen waren für zwei Personen. Bei 46 Prozent der Buchungen wurde ein Hotel gewählt, bei 23 Prozent ein Apartment. Weitere 16 Prozent entschieden sich für eine Pension, 11 Prozent für eine Pension mit Frühstück und 4 Prozent für eine andere Art von Unterkunft.

46 Prozent der Hotelbuchungen lagen in der Preisklasse zwischen 70.000 und 170.000 Forint, 40 Prozent kosteten maximal 70.000 Forint. Bei den Unterkunftskategorien Apartment, Pension und Ferienhaus lag der Preis bei 77 Prozent der Gäste, die sich für diese Unterkunftsarten entschieden haben, bei maximal 70.000 Forint. Bei 44 Prozent der Vorausbuchungen wurde eine Wellness-Unterkunft gewählt. Basierend auf den inländischen Reisetrends im Februar und Frühjahr sind weiterhin Reiseziele besonders beliebt, die Erholung, Baden und kulturelle Programme gleichzeitig bieten, heißt es in der Mitteilung.

Auf der Grundlage der Sommervorausbuchungen liegen Siófok, Hajdúszoboszló und Gyula an der Spitze. Ihnen folgen Balatonfüred und Szeged, dann Eger, Balatonlelle, Budapest, Zalakaros, Pécs und Harkány auf der Top-Liste. In der regionalen Gesamtwertung hat sich die übliche Sommerwende vollzogen, wobei der Balaton mit einem Drittel der Sommervorausbuchungen führt. An zweiter Stelle steht Nordungarn, an dritter Stelle die Südliche Tiefebene. 42 Prozent der Sommervorausbuchungen entfallen auf Juli, 38 Prozent auf August und 20 Prozent auf Juni. Bei 23 Prozent der Sommerbuchungen im Inland wurde eine Unterkunft für 3 Nächte gewählt, bei 21 Prozent für 4 Nächte, bei 19 Prozent für 2 Nächte, während 12 Prozent der Buchungen für 5 Nächte getätigt wurden. Der Anteil der Buchungen für eine Nacht beträgt 10 Prozent, der Anteil der Buchungen für 6 Nächte oder länger 15 Prozent.

Unter den Unterkunftsarten haben Apartments bislang den größten Anteil an den Sommervorausbuchungen. Ferienhäuser wurden bei 26 Prozent der Sommerbuchungen gewählt, Hotels bei 23 Prozent und Pensionen bei 8 Prozent. Der Anteil der sonstigen Unterkunftsarten beträgt 6 Prozent. 38 Prozent der inländischen Sommerbuchungen gelten für zwei Personen, 20 Prozent für vier Personen und 18 Prozent für drei Personen. 40 Prozent der Sommervorbuchungen liegen in der Preisklasse zwischen 70.000 und 170.000 Forint, 22 Prozent liegen unter 70.000 Forint. An dritter Stelle steht mit einem Fünftel der Buchungen die Kategorie mit einem Warenkorbwert zwischen 170.000 und 270.000 Forint. Der Anteil der Vorausbuchungen über 270.000 Forint beträgt 18 Prozent, teilte das Portal Szallas.hu mit.