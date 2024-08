Balaton beliebtestes Reiseziel für Buchungen zum 20. August

Jeder dritte Ungar, der über das viertägige Wochenende zum Nationalfeiertag am 20. August verreist, wird an Orten rund um den Balaton übernachten, so die Buchungsseite szallas.hu – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Siófok, am Südufer des Sees gelegen, verzeichnet die meisten Buchungen. Andere beliebte Reiseziele für das lange Wochenende sind Hajdúszoboszló, ein Kurort, und Hévíz, wo sich Europas größter Thermalsee befindet. Fast die Hälfte der Buchungen bezieht sich auf drei Nächte. Ein Drittel der Buchungen liegt preislich zwischen 50.000 Forint (125 Euro) und 100.000 Forint, 21 Prozent liegen unter 50.000 Forint und etwa ein Fünftel zwischen 100.000 Forint und 150.000 Forint.