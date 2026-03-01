Fachkonferenz zum Thema Nachhaltigkeit bei VisitBalaton365

Die Tourismusdienstleister am Balaton streben nach Nachhaltigkeit. Um dies zu unterstützen, veranstaltete VisitBalaton365 eine Fachkonferenz in Keszthely. Bei der Veranstaltung am Donnerstag konnten die Interessierten neben Vorträgen auch Podiumsdiskussionen verfolgen. Nachhaltiger Tourismus gewinnt zunehmend an Bedeutung, viele Gäste suchen gezielt nach Anbietern, die nach diesem Prinzip arbeiten, schreibt tvkeszthely.hu – berichtet das Nachrichtenportal hirbalaton.hu.

Der Tourismus in Ungarn verzeichnet von Jahr zu Jahr ein kontinuierliches Wachstum. Im Jahr 2025 empfing die Region Balaton insgesamt 3,4 Millionen Besucher. Umweltbewusstsein und Energieeffizienz stecken noch in den Kinderschuhen, aber im Tourismus lassen sich zunehmend Traditionen und moderne Erwartungen beobachten. Die Gastronomie konzentriert sich auf Qualität und aktiven Tourismus, während die Verbreitung einer nachhaltigen Denkweise weiterhin eine große Herausforderung darstellt. In der Umgebung des Balaton gibt es jedoch bereits zahlreiche erfolgreiche Beispiele, darunter auch das Paloznaki Jazzpiknik, das mit nachhaltigen Verkehrslösungen einen Beitrag zum Umweltschutz leisten möchte.

„Es gab keinen festen Platz, an dem man sein Fahrrad abstellen konnte, aber jetzt gibt es einen festen Platz, den wir bewahren, also gibt es einen solchen Service, der sich darum herum entwickelt hat. So kommen die Leute viel lieber mit dem Fahrrad. Was die Busse angeht, so fuhren früher ein oder zwei Busse, aber jetzt sind es schon 11 Busse, die die Menschen an das Nordufer befördern. Was die Busverbindung nach Budapest angeht, gab es sogar ein Jahr, in dem wir bis zu zwei Busse pro Tag einsetzen konnten”, sagte Dániel Sánta, Geschäftsführer des Paloznaki Jazzpiknik.

Wir können uns in Richtung nachhaltiger Tourismus bewegen. Wir müssen unseren Alltag und unsere Reisen nachhaltiger und bewusster gestalten, betonte Dr. Zsuzsanna Váradi, Leiterin der Aktionsgruppe für Nachhaltigkeit, auf der Fachtagung von VisitBalaton365. Internationale Studien zeigen, dass 70-80 % der Reisenden bereits nach Anbietern suchen, die sich mit diesem Thema beschäftigen. „Es gibt eine große Kluft zwischen denen, die wirklich etwas dafür tun wollen. Das sind etwa 30 % der Reisenden, aber ich möchte auf jeden Fall betonen, dass dies ein immer wichtiger werdender Trend ist. Wir wollen aus unserem Alltag, der digitalen Welt und unserem hektischen Leben ausbrechen und uns ruhigeren, entschleunigten Erlebnissen in der Natur zuwenden. Deshalb wählen wir Dienstleister und Reiseziele, die eine Vorreiterrolle einnehmen, das Interesse bewusster Reisender wecken und deren Bedürfnisse erfüllen können“, betonte Dr. Zsuzsanna Váradi, Leiterin der Nachhaltigkeits-Aktionsgruppe von VisitBalaton365.

VisitBalaton365 engagiert sich für nachhaltigen Tourismus. Als Ergebnis der Zusammenarbeit zwischen Visit Hungary und einer auf Nachhaltigkeit spezialisierten Organisation entstand eine Publikation, in der auch VisitBalaton365 vorgestellt wird. Die Veranstaltung fand als zweite Station der Roadshow zur Publikation statt. Ziel ist es, lokale und regionale Dienstleister über das Thema Nachhaltigkeit zu informieren und aufzuklären. „An diesem Fachtag finden Vorträge und Podiumsdiskussionen statt, an denen Dienstleister aus der Region Balaton teilnehmen, die bereits auf den Zug der Nachhaltigkeit aufgesprungen sind und ihre Restaurants oder sogar das Jazzpiknik-Festival auf nachhaltige Weise betreiben. Wir haben den Anwesenden gute Beispiele mitgebracht. Sie können sich natürlich auch mit den Stolpersteinen vertraut machen und gute Ratschläge für die Zukunft erhalten“, betonte Dr. Teréz Horváth, Büroleiterin von VisitBalaton365. Das Fachpublikum kam zu dem Schluss, dass es für die Zukunft wichtig ist, dass die Dienstleister zeigen, warum sie nachhaltig sind.