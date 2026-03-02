Ungarns PMI steigt im Februar über die 50-Punkte-Marke

Der saisonbereinigte Einkaufsmanagerindex (PMI) Ungarns lag im Februar bei 51,3 Punkten und stieg damit gegenüber dem Vormonat von 50,0 Punkten, teilte der ungarische Verband für Logistik, Einkauf und Bestandsmanagement (Halpim) am Montag mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Der PMI lag unter der 50-Punkte-Marke, was auf eine Kontraktion im verarbeitenden Gewerbe hindeutet. Unter den PMI-Teilindizes stieg der Index für Auftragseingänge um 1,9 Punkte und lag weiterhin über der 50-Punkte-Marke. Der Produktionsvolumenindex stieg um 2,3 Punkte und deutete auf eine Expansion hin. Der Beschäftigungsindex fiel um 0,8 Punkte und lag unter der Schwelle von 50 Punkten. Der Index für Lieferzeiten stieg um 0,7 Punkte, lag jedoch unter der 50-Punkte-Marke. Der Index für eingekaufte Lagerbestände stieg um 1,5 Punkte und zeigte eine Expansion an.