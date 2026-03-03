B My Lake: Paul Kalkbrenner, Amelie Lens und Deborah De Luca treten in Velence auf

Neben anderen treten Paul Kalkbrenner, Amelie Lens, Deborah De Luca, Sven Väth, Worakls, Adam Beyer und Joseph Capriati beim diesjährigen B My Lake Festival vom 16. bis 18. Juli in Velence auf, teilten die Organisatoren am Dienstag der Nachrichtenagentur MTI mit.

Das 2013 ins Leben gerufene Festival für elektronische Musik, das zuvor in Balatonakarattya und Zamárdi am Ufer des Balaton stattfand, wird nach 2025 zum zweiten Mal am Nordstrand des Velence-Sees veranstaltet. Wie die Organisatoren betonten, bleibt das bereits mehrfach international ausgezeichnete Boutique-Festival seinen Wurzeln treu und präsentiert bekannte internationale Namen der progressiven elektronischen Musik und des Techno, um die modernsten elektronischen Musiktrends mit dem Erlebnis der Erholung am Wasser zu verbinden. Auf dem Programm stehen in diesem Jahr der deutsche Techno-Star Paul Kalkbrenner, die Belgierin Amelie Lens, die Italienerin Deborah De Luca, die Zuschauer können sich auf ein Back-to-Back-Set von Adam Beyer und Joseph Capriati freuen, aber auch der dreifache Dj-Awards-Gewinner Sven Väth aus Deutschland und Worakls aus Frankreich kommen nach Velence.

Auf den drei Hauptbühnen des Festivals sorgen fast siebzig nationale und internationale DJs für Stimmung mit Techno, House, Melodic Techno und Hard Techno. Auf den Bühnen B und My kümmert sich das deutsche Team von Liveframe Design um das visuelle Erscheinungsbild und die Lichttechnik. Zu den hier auftretenden Künstlern gehören Dj Rush, Chris Liebing, Planetary Assault System, Kasablanca, Estella Boersma, Daria Kolosova, Rebuke und Kasia. Auf dem von Deadcode Production und Weekend Event organisierten B My Lake gibt es neben den Konzerten auch morgendliches Yoga, verschiedene Sportmöglichkeiten, Beachvolleyball, SUP, Thai-Massagen, Open-Air-Kino, Beauty-Block, Friseur und Make-up-Angebote. Der im letzten Jahr erstmals vorgestellte Modebereich Fashion Block wird ebenfalls wieder aufgebaut, mit Kollektionen ungarischer Modedesigner auf dem Laufsteg.