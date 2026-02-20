Ungarn legt Grundstein für 1-Milliarde-Euro-Terminal am Liszt-Ferenc-Flughafen

Am Freitag wurde der Grundstein für ein 1-Milliarde-Euro-Terminal am Internationalen Flughafen Liszt Ferenc in Budapest gelegt – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



In seiner Rede bei der Zeremonie würdigte Ministerpräsident Viktor Orbán das französische Unternehmen VINCI für seine Partnerschaft mit dem ungarischen Staat beim Rückkauf des Liszt-Ferenc-Flughafens Budapest im Jahr 2024. Er lobte auch die Mitarbeiter des Flughafens. Orbán bezeichnete die Privatisierung des Flughafens vor etwa 20 Jahren als „Schande” und sagte, die damalige Regierung habe sich von der „Gans, die goldene Eier legte” getrennt. Er fügte hinzu, dass die Käufer sich auf kurzfristige Gewinne konzentriert hätten, nicht auf Entwicklungen. Zusätzlich zum Baustart des neuen Terminals wies Orbán darauf hin, dass eine Ausschreibung für eine Konzession für eine Schnellbahnverbindung zwischen dem Flughafen und dem Bahnhof Nyugati im Zentrum von Budapest veröffentlicht worden sei.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

„Wenn alle unsere Pläne verwirklicht werden, könnte sich der Flughafen Liszt Ferenc bis zum Ende des Jahrzehnts zum wichtigsten Handels- und Tourismuszentrum der Region entwickeln”, sagte er. Er fügte hinzu, dass der Krieg das größte Risiko für diese Pläne darstelle, da er das Wirtschaftswachstum „blockiere“ und die Fähigkeit Ungarns, Touristen anzuziehen, beeinträchtige. Orbán sagte, solange seine Regierung an der Macht sei, würden der Flughafen und eine Reihe anderer strategischer Investitionen in ungarischer Hand bleiben und weiterhin dem ungarischen Volk zugutekommen.