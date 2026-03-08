Galerius-Bad in Siófok öffnet wieder am 1. April

Nach mehrjähriger Schließung öffnet das Galerius-Bad in Siófok am Südufer des Balaton am 1. April um 9 Uhr morgens wieder seine Pforten, nachdem es seit 2021 keine Gäste mehr empfangen hatte – berichtet das Reiseportal turizmus.com.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Zunächst traten im Bad Dachkonstruktionsfehler auf, die zu Undichtigkeiten führten, später wurden jedoch auch andere Mängel in der Planung und Ausführung entdeckt, die schließlich eine vollständige Renovierung des 2006 übergebenen Gebäudes erforderlich machten. Die Sanierung kostete fast zwei Milliarden Forint, die teilweise aus Fördermitteln und teilweise aus eigenen Mitteln der Stadt Siófok finanziert wurden, wie in einem Artikel von Termal Online zu lesen ist. Die renovierte Anlage wird das ganze Jahr über Besucher empfangen und damit eine Lücke in der Region schließen, die zuvor nicht geschlossen werden konnte. Das Thermalwasser wird wie bisher mit Tankwagen aus Nagyberény, 18 Kilometer von Siófok entfernt, zum Bad transportiert. Jetzt muss man nur noch einen Monat warten, und vor dem langen Osterwochenende können die Becken wieder genutzt werden.