Restaurants können sich noch für die diesjährigen Lammtage anmelden

Am 28. und 29. März finden wieder die Lammtage statt, bei denen Restaurants im ganzen Land ihre Gäste mit einzigartigen, speziell für diesen Anlass zusammengestellten Gerichten erwarten. Das mit Verkostungen und weiteren Begleitveranstaltungen gespickte Programm soll durch inspirierende, kreative Gerichte die Vielseitigkeit von Lammfleisch, seine moderne Verwendung in der Küche und seine nachhaltige Herkunft präsentieren – berichtet das Reiseportal turizmus.com.

Die Lammtage haben sich mittlerweile zu einem traditionellen und erfolgreichen nationalen Gastronomieprogramm entwickelt, das eine hervorragende Gelegenheit bietet, Lammfleisch zu probieren, auch für diejenigen, die diesem vielseitigen Grundnahrungsmittel bisher noch keine Chance gegeben haben. Die Restaurants, die sich dieser Initiative angeschlossen haben, erwarten ihre Gäste an diesem Wochenende mit speziellen Lammfleischgerichten. Darüber hinaus können Interessierte in einigen Einkaufszentren an Verkostungen teilnehmen, bei denen sie verschiedene Lammfleischspezialitäten probieren können. Im vergangenen Jahr nahmen 37 Restaurants in 11 Komitaten des Landes und in Budapest an den Lammfleischtagen teil, und die Gäste gaben während der Dauer des Programms rund 50 Millionen Forint für Lammfleischgerichte aus. Die Initiative wird in Zusammenarbeit zwischen der Interprofessionellen Organisation für die Schaf- und Ziegenbranche und ihrer spanischen Partnerorganisation Interovic umgesetzt.

Das Konsortium hat für den Zeitraum 2025-2027 eine EU-Förderung zur Unterstützung und Neupositionierung des Verzehrs von Schaf- und Ziegenfleisch erhalten. Ziel des Programms ist es, den Verbrauchern hochwertiges Schaffleisch europäischer Herkunft näher zu bringen und auch die jüngere Generation anzusprechen, die offen für bewusste, hochwertige Zutaten ist. Eine wichtige Botschaft der Kampagne ist, dass Lammfleisch nicht nur ein saisonales oder festliches Lebensmittel ist, sondern auch vielseitig in die tägliche Ernährung integriert werden kann.

Die Lammtage sollen zeigen, dass Lammfleisch sowohl Traditionen bewahrt als auch Raum für kreative, moderne kulinarische Lösungen bietet. Die teilnehmenden Restaurants können mit neuen Techniken, frischen Geschmackskombinationen und einer klaren Präsentation beweisen, dass dieses Produkt ein spannender Bestandteil der zeitgenössischen Gastronomie ist. Neben seinem besonderen Geschmack ist Lammfleisch auch eine wertvolle Proteinquelle und reich an Vitaminen und Mineralstoffen, sodass es eine genussvolle und bewusste Entscheidung ist.

Bewerbungen von Restaurants werden erwartet

Restaurants haben noch die Möglichkeit, sich für die diesjährigen Lammtage anzumelden. Die teilnehmenden Restaurants müssen sich verpflichten, ihren Gästen am 28. und 29. März ein Gericht mit Lammfleisch anzubieten. Die ersten 45 Teilnehmer erhalten ein Premium-Paket mit ca. 5 kg Lammfleisch, um ihr kreatives Angebot zu erweitern. Die Organisatoren unterstützen die Teilnehmer mit landesweiter Kommunikation, Social-Media-Präsenz und Werbematerialien. Anmeldungen sind bis zum 13. März unter dem folgenden Link möglich.