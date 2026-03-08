Szalay-Bobrovniczky: Wir setzen die Stärkung des Schutzes kritischer Infrastrukturen fort

Wir setzen die Stärkung des Schutzes kritischer Infrastrukturen fort, die Sicherheit der ungarischen Bevölkerung hat oberste Priorität, erklärte der Verteidigungsminister am Samstag in einem auf seiner Facebook-Seite veröffentlichten Video – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

„Unsere Soldaten erfüllen ihren Dienst diszipliniert, engagiert und gut vorbereitet. Ich danke ihnen dafür!”, sagte Kristóf Szalay-Bobrovniczky in einem Video, das bei einer Besichtigung vor Ort aufgenommen wurde. Die Sicherheit Ungarns sei keine theoretische, sondern eine praktische Frage, betonte er. Er formulierte es so: „Ich halte hier eine Besichtigung vor Ort ab, an einem Punkt in Ungarn, an dem auch die Armee zum Schutz unserer strategischen Erdölvorräte aufmarschiert ist.“ Kristóf Szalay-Bobrovniczky berichtete, dass er sich die Wachstation angesehen und sich angehört habe, wie die Soldaten ihren täglichen Dienst „an diesem sehr wichtigen Ort, der die Sicherheit der Ungarn gewährleisten soll“, verrichten. „Frieden erfordert Stärke, wir werden die Stärkung des Schutzes kritischer Infrastrukturen fortsetzen“, sagte der Minister.