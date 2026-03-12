Eine ungarische Delegation befindet sich derzeit in Kiew, um Gespräche über die Wiederaufnahme der Öllieferungen durch die Druschba-Pipeline zu führen, teilte Gábor Czepek, Staatssekretär im Energieministerium und Leiter der Delegation, am Donnerstag in einem Facebook-Beitrag mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

„Wir haben erneut an das ukrainische Energieministerium geschrieben, um ihnen mitzuteilen, dass wir verfügbar sind und auf eine Gelegenheit zu Gesprächen warten“, sagte Czepek. „Unser Ziel ist es, die Frage der Druschba-Pipeline am Verhandlungstisch zu lösen“, fügte er hinzu. Czepek sagte, er habe sich mit dem slowakischen Botschafter in Kiew beraten. „Sie sitzen im selben Boot und wollen die Pipeline wieder in Betrieb nehmen und ihren Zustand überprüfen“, fügte er hinzu. „Wir hoffen, dass Kiew nicht der Ort sein wird, an dem man mit allen außer den Einheimischen spricht“, sagte er.