Ungarns Botschaft an Kiew und Brüssel lautet, dass „Bratislava zu uns steht“, erklärte Gábor Czepek, parlamentarischer Staatssekretär im Energieministerium, in einem Social-Media-Beitrag nach Gesprächen mit slowakischen Beamten am Freitag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Czepek sagte, man habe sich bei den Gesprächen darauf geeinigt, dass beide Länder gemeinsam einen Brief an EU-Energiekommissar Dan Jorgensen schicken würden, in dem sie ihn auffordern, von der Ukraine die Aufhebung ihres Ölboykotts und die Zulassung eines Expertenteams zur Inspektion der Druschba-Pipeline zu verlangen. Er fügte hinzu, dass die Slowakei gemäß der Vereinbarung vom Freitag an einer Erkundungsmission teilnehmen werde, wenn Kiew darauf reagiere. „Brüssel muss nun entscheiden, ob es unser Ultimatum an Kiew unterstützt“, sagte der Staatssekretär.