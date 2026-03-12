Szijjártó warnt, dass sich die Energiekosten ohne TurkStream verdreifachen würden

Der Minister für auswärtige Angelegenheiten und Handel, Péter Szijjártó, warnte in einer Erklärung seines Ministeriums am Donnerstag, dass sich die Energiekosten für ungarische Haushalte verdreifachen würden, wenn die Ukraine die TurkStream-Gaspipeline „eliminieren“ würde – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



„Die Ukraine gibt sich nicht mit ihrer Ölblockade zufrieden, sondern will Ungarn vollständig von der Energieversorgung abschneiden, weshalb sie die TurkStream-Gaspipeline mehrfach angegriffen hat”, sagte Szijjártó. Er erklärte, Europa würde in der globalen Energiekrise erneut „den Kürzeren ziehen”, da sein Verbot russischer Energie die Auswirkungen des Konflikts im Nahen Osten auf die globalen Energiepreise verschärfe. Szijjártó hob die Energiekooperation Ungarns mit Rumänien hervor und wies darauf hin, dass Ungarn im Jahr 2025 1,5 Milliarden Kubikmeter Gas aus diesem Land gekauft habe und sich in fortgeschrittenen Verhandlungen über den Kauf von Offshore-Gas befinde. Seit Rumänien dem Schengen-Raum der Europäischen Union beigetreten sei, habe sich die Zahl der Grenzübertritte fast verdoppelt, während der bilaterale Handel im Jahr 2025 auf über 8 Milliarden Euro gestiegen sei, was einen neuen Rekord darstelle, sagte er.