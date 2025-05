E-Auto-Zulassungen in Ungarn erreichen Rekord von 9.380 im Januar-April

Die Zahl der in Ungarn zugelassenen batteriebetriebenen Elektrofahrzeuge hat im Zeitraum Januar-April mit 9.380 einen neuen Rekord erreicht, so Gábor Czepek, Staatssekretär im Energieministerium, in einem Beitrag in den sozialen Medien – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Es gebe zehnmal mehr Elektrofahrzeuge mit ungarischen Nummernschildern als zu Beginn des Jahres 2020, so Czepek.