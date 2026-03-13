Deutsche Nationalitäten-Selbstverwaltung lädt ein

Am 9. Oktober 2024 wurde in Siófok unter dem Motto „Ungarndeutsch. Steh’ dazu!” erstmals eine Deutsche Nationalitäten-Selbstverwaltung gegründet, deren Vorsitzende die Deutschlehrerin Beatrix Cser Holdosiné ist. Die Ziele der Selbstverwaltung sind die Pflege der (ungarn)deutschen Traditionen und Kultur, die Pflege der deutschen Sprache und die Schaffung einer lokalen Gemeinschaft in Siófok und Umgebung, die sich mit der deutschen Kultur identifiziert. „Die Formen der Tradition mögen sich ändern, aber ihr Wesen bleibt dasselbe, solange die Menschen leben, deren Seele sie zum Ausdruck bringt“, so die Vorsitzende.





In diesem Sinne gründet die Selbstverwaltung jetzt einen Nationalitäten-Chor und lädt alle Interessenten an deutschem Liedgut herzlich dazu ein. Das erste Treffen findet am 13. März 2026 um 16.30 Uhr im sogenannten Zivilhaus am Fő tér 2 statt.

Im letzten Jahr ließ die Deutsche Nationalitäten-Selbstverwaltung in Siófok eine alte Tradition wieder aufleben, die sie in diesem Jahr fortsetzt: am 28. März wird um 15 Uhr im Park des 15. März – zwischen der Grundschule 1 und dem Gymnasium an der Tanácsház utca – in feierlichem Rahmen wieder ein Osterbrunnen errichtet. „Wir laden alle ein, ihre eigenen verzierten Eier am Brunnen anzubringen”, so die Sprecherin der deutschen Minderheit. „Der Osterbrunnen bleibt während der gesamten Osterzeit öffentlich zugänglich.” Diese Tradition kommt ursprünglich aus Deutschland. Bei den Osterbrunnen handelt es sich um kronenförmige Gestelle über Brunnen, die mit Immergrün und Eiern geschmückt den Frühling, die Erneuerung und den Beginn neuen Lebens symbolisieren.