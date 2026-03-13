Google Street View-Fahrzeuge kehren in ungarische Städte zurück

Google Street View-Fahrzeuge werden ab dem 19. März in Ungarn neue Bilder aufnehmen, teilte Google am Donnerstag der Nachrichtenagentur MTI mit.

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Die Autos werden unter anderem Budapest sowie die Städte Debrecen, Kecskemét, Pécs, Veszprém, Siófok, Zalaegerszeg, Nagykanizsa und Keszthely besuchen. Google Street View wurde 2013 in Ungarn eingeführt. Seitdem wurden die Bilder mehrfach aktualisiert.