Das ursprünglich am 21. Februar 2026 geplante 6. Balatoner Winterschwimmen zwischen Tihany und Szántód findet nun am 14. März – einen Tag vor dem Nationalfeiertag – statt. Treffpunkt ist das Club Tihany Resort, das einen würdigen Rahmen für dieses besondere Ereignis bildet. Die Teilnehmer des Schwimmevents können mehrere Wettbewerbe wählen: Mini-Strecken, Dritteldistanz, Halbdistanz, Volldistanz und als Neuheit wird in diesem Jahr die ULTRA-Distanz „Tihany – Szántód – Tihany“ eingeführt, die den Teilnehmern eine noch größere Herausforderung bietet.

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Der Grundstein für das Winterschwimmen wurde 2019 vom ungarischen Extremschwimmer und Pionier des Eisschwimmens, András Zimányi, gelegt, der für das erste winterliche Durchschwimmen des Balaton zwischen Szántód und Tihany bekannt ist. Zimányi setzt sich intensiv für die Förderung von Kaltwasserschwimmen ein und gründete einen entsprechenden Verband – Téli Úszó Sportegyesület. Seine Initiative im Jahr 2019 war der Startschuss für das Balatoner Winterschwimmen, das sich mittlerweile für Eis- und Kaltwasserschwimmer sowie für jene, die immer neue sportliche Herausforderungen suchen, zu einem bedeutenden Ereignis entwickelt hat.

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Programmplan:

8:00 Uhr – Anmeldungen

8:30 Uhr – Start für die Ultra-Distanz

9:00 Uhr – Feierliche Eröffnung

10:00–13:00 Uhr – Start der MINI-Strecken

9:30 Uhr – Abfahrt mit Bussen der Gruppen A-B für die Volldistanz zum Startpunkt in Szántód

10:30 Uhr – Abfahrt mit Bussen der Gruppen C-D für die Volldistanz zum Startpunkt in Szántód

11:30 Uhr – Abfahrt der Schwimmer für die Halbdistanz

12:30 Uhr – Abfahrt der Schwimmer für der Dritteldistanz

14:00 Uhr – Feierliche Siegerehrung

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Für dieses Wochenende wurde sonniges, frühlingshaft warmes Wetter vorausgesagt. Dennoch dürfte der Schwimmwettbewerb eine Herausforderung selbst für gut trainierte Schwimmer und Freizeitsportler sein, denn die Wassertemperatur beträgt ca. 9-10 Grad Celsius. Zuschauer sind gern gesehen.