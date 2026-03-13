Radwegeausbau zur Erkundung der Umgebung des Balaton in der Region Zala

In erster Linie werden für Radfahrer und Wanderer Verbesserungen am Ufer des Balaton in der Region Zala und im Gebiet des Kis-Balaton vorgenommen, teilte der Staatssekretär für Verkehr des Ministeriums für Bauwesen und Verkehr (ÉKM) am Freitag in Gyenesdiás mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Bálint Nagy, der auch Abgeordneter der Region ist, sprach bei der Auftaktveranstaltung des Projekts davon, dass durch das nun startende Projekt mit dem Namen „Zala-Balaton kreatív-aktív hálózat” (Kreativ-aktives Netzwerk Zala-Balaton) in den nächsten zwei Jahren Tourismusentwicklungen im Wert von rund 200 Millionen Forint realisiert werden können. Mit der Beteiligung der Bakonyerdő Zrt. und in Zusammenarbeit mit den betroffenen Gemeinden würden sowohl den Einheimischen als auch den Besuchern hochwertige Dienstleistungen für Liebhaber des Aktivtourismus angeboten, wobei die einzelnen Entwicklungsprojekte gleichzeitig zu einem Netzwerk organisiert würden, sagte er.

Zoltán Nyul, stellvertretender Staatssekretär für Hochbau im Ministerium für Wirtschaft und Infrastruktur, betonte: Bei der Investition müsse darauf geachtet werden, dass die geplanten Funktionen unter maximaler Erhaltung der Umweltbedingungen umgesetzt werden, wirtschaftlich, nachhaltig und ästhetisch sind und die natürlichen Ressourcen der Region nicht belasten.

Attila Jagicza, Chefingenieur für Vermögensverwaltung bei der Bakonyerdő Zrt., erklärte: Laut den Daten der Verkehrszähler am Balaton-Radweg wurden im Jahr 2023 bei Balatonederics mehr als 120.000, bei Keszthely fast 170.000 und bei Fenékpuszta über 80.000 Radfahrer registriert. Im Rahmen des regionalen Projekts werden auf der Nagymező in Gyenesdiás neben der Neugestaltung der Umgebung auch Fahrradständer, Bänke und ein Bewegungsparcours errichtet, am Festetics-Erlebniszentrum in Vonyarcvashegy werden Wippbänke und Fahrradständer aufgestellt, und am Bélapi-Erlebnisort in Balatongyörök werden familien- und kinderfreundliche Attraktionen geschaffen.

Lajos Gál, Bürgermeister von Gyenesdiás (unabhängig), formulierte es so: Die bevölkerungsreichste Gemeinde am Balaton ist ein „ganzjährig” familienfreundlicher Ort, an dem der Rad-, Wander- und Reittourismus eine herausragende Rolle spielt. Das aktuelle Projekt verbindet die Gemeinden im Gebiet des Balaton und des Kis-Balaton von Zalaapáti bis Balatongyörök mit dem Ziel, die natürliche Umgebung bekannt zu machen. In Gyenesdiás werden das Ortszentrum, das Besucherzentrum, Spielplätze und die Umgebung der Seepromenade sowie die 1551 erbaute Talabér-Wassermühle renoviert. Er fügte hinzu, dass der Ökotourismus sowohl für den Balaton als auch für das Komitat Zala ein Durchbruch sein könnte.

Erszébet Pénzes, Fachleiterin des Ungarischen Radtourismusverbandes, erklärte, dass die Entwicklungen sowohl das bereits fertiggestellte Radwegenetz in der Region als auch den Balaton-Radrundweg und das ausgewiesene Radwegenetz von BalatonBike365 betreffen. Die Servicepunkte entlang der Routen werden so ausgebaut, dass sie den Touristen einen hochwertigen Service bieten, aber gleichzeitig auch Informationen über die Hinterlandgebiete liefern und das Umweltbewusstsein der Radfahrer fördern.