„Die Mehrheit der erwachsenen Ungarn lehnt den Beitritt der Ukraine zur Europäischen Union eindeutig ab, die Ungarn stehen dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj nicht positiv gegenüber und sie lehnen es ab, dass der ukrainische Präsident den ungarischen Ministerpräsidenten bedroht hat“, erklärte ein Analyst des Nézőpont-Instituts am Sonntag gegenüber den öffentlich-rechtlichen Medien – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

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In einer Umfrage, die das Nézőpont-Institut Anfang März in Zusammenarbeit mit dem öffentlich-rechtlichen Medienunternehmen MTVA durchgeführt hat, äußerten 64 Prozent der Befragten eine negative Meinung über Selenskyj; 79 Prozent lehnten seine gegen den Ministerpräsidenten gerichtete Drohung ab, und nur 35 Prozent sprachen sich gegen die Überprüfung einer ukrainischen Bargeldlieferung aus, sagte Milán Pálfalvi. Er sagte, dass die Meinungen zu der Drohung je nach Parteizugehörigkeit variierten: 91 Prozent der Wähler der Regierungspartei Fidesz und 93 Prozent der Wähler von Mi Hazánk lehnten sie ab, während die Wähler der Oppositionspartei Tisza gespalten waren, „aber die Mehrheit die Drohung positiv bewertete“. Er fügte hinzu, dass die Mehrheit der Wähler der Tisza-Partei eine positive Einstellung zur Ukraine habe; „daher ist [Tisza-Chef Péter] Magyar vorsichtig und möchte sich nicht in die Angelegenheit einmischen, die letztlich über das Schicksal Ungarns entscheiden wird.“ Der Analyst sagte, die Mehrheit der Ungarn habe sich damit einverstanden erklärt, dass der ungarische Staat Maßnahmen in Bezug auf eine ukrainische Bargeldlieferung ergriffen habe und eine Untersuchung durchführe.