Judas Priest kommt nach vier Jahren wieder nach Budapest

Eine der bedeutendsten Heavy-Metal-Bands aller Zeiten gibt erneut ein Konzert in Ungarn. Die britische Band Judas Priest kehrt nach vier Jahren zurück und tritt am 1. September in der Papp László Budapest Sportarena auf – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

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Die legendäre Band tourt diesen Sommer mit ihrer „Faithkeepers“-Tour durch Europa. Das letzte, 19. Studioalbum von Judas Priest, „Invincible Shield“, erschien 2024, gefolgt von einer ausverkauften Welttournee. Die Band spielte letztes Jahr zunächst vor riesigen Menschenmengen in Südamerika, dann folgte Europa, und schließlich absolvierten sie im Herbst eine gemeinsame US-Tournee mit Alice Cooper – so heißt es in einer Mitteilung, die der Veranstalter Live Nation am Montag an die Nachrichtenagentur MTI übermittelte. Judas Priest hatte sich zwar 2012 vom Publikum verabschiedet, kam aber Ende 2013 wieder zusammen und ist seitdem aktiv.

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Die Band wurde 1969 in Birmingham gegründet, hat weltweit mehr als 50 Millionen Alben verkauft und den Grammy für den besten Metal-Künstler erhalten. Auf der Abschiedstournee 2011–2012 (die auch das Sziget-Festival umfasste) traten die vier Mitglieder der klassischen Besetzung Rob Halford (Gesang), Glenn Tipton (Gitarre), Ian Hill (Bass) und Scott Travis (Schlagzeug), auf; anstelle von K.K. Downing, der sich vor der Konzertreihe zurückgezogen hatte, spielte nun Richie Faulkner Gitarre, der seitdem Mitglied der Band ist.

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Mit der Band sind solche Riesenerfolge verbunden wie „Victim of Changes“, „Diamonds and Rust“, „Turbo Lover“, „The Green Manalishi“, „Breaking the Law“, „Painkiller“ oder „Hell Bent for Leather“. Rob Halford, der Frontmann von Judas Priest, war es, der, von Kopf bis Fuß in Leder und Metall gekleidet, den Heavy-Metal-Trend ins Leben rief. Mit seiner Bühnenpräsenz und seiner atemberaubenden Stimme, die vier Oktaven umfasst, ist er einer der charismatischsten Sänger in der Geschichte des Genres. Mehrere Alben von Judas Priest sind in der Liste der 100 besten Metal-Alben aller Zeiten des amerikanischen Rolling Stone Magazins vertreten. Im Jahr 2020 feierten sie ihr 50-jähriges Bestehen, doch aufgrund der Pandemie und der gesundheitlichen Probleme von Richie Faulkner wurde die Tournee auf 2022 verschoben. Die Jubiläumstournee führte schließlich auch nach Budapest in die Sportarena.

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Ebenfalls 2022 wurden die Mitglieder von Priest – Rob Halford, Glenn Tipton, Ian Hill und Scott Travis – in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen, wo sie von Alice Cooper eingeführt wurden. 2025 erhielt Priest für den Song „Crown of Horns“ seine fünfte Grammy-Nominierung.