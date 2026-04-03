BRFK: Aufgrund des Besuchs des US-Vizepräsidenten kommt es in Budapest zu Verkehrsbeschränkungen

Aufgrund des Besuchs des US-Vizepräsidenten ändert sich zwischen dem 6. und 8. April die Verkehrsregelung in Budapest – teilte die Budapester Polizeibehörde (BRFK) am Freitag auf der Website police.hu mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

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Der Mitteilung zufolge wendet die Polizei während der Fahrt der Delegation sogenannte dynamische Sperrungen an, was bedeutet, dass jeweils nur derjenige Straßenabschnitt und nur so lange gesperrt wird, wie es für die Durchfahrt der Fahrzeuge der Delegation unbedingt erforderlich ist. „Die verschiedenen Sicherheitsvorkehrungen, die aufgrund der Ankunft der hochrangigen diplomatischen Delegation getroffen wurden, dienen nicht nur den Interessen des US-Vizepräsidenten, sondern auch denen der Bevölkerung“, hieß es.