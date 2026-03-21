Szijjártó: „Wir werden keine ungarischen Soldaten in den Nahen Osten entsenden“

Die USA hätten Ungarn nicht um Hilfe gebeten, und Ungarn werde keine Soldaten in den Nahen Osten entsenden, „wie Ministerpräsident Viktor Orbán klar zum Ausdruck gebracht hat“, erklärte der Minister für auswärtige Angelegenheiten und Handel am Freitag in Budapest – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

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Péter Szijjártó sagte laut einer Erklärung des Ministeriums, dass Péter Magyar, der Vorsitzende der oppositionellen Tisza-Partei, in dieser Angelegenheit „lüge“. „Ungarn schickt keine Soldaten in den Nahen Osten“, bekräftigte er.