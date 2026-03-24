Nachgedacht: Gerade sitze ich …

… in Marcali im Krankenhaus, um meine Blutwerte kontrollieren zu lassen. Ist wieder mal fällig. Ich mache das nicht besonders gerne, da ich nicht gut Blut abgebe. Aber bestimmt wird sich eine passende Vene finden lassen. Und ich mache das hier zum letzten Mal.

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Nachdem mein Mann im Januar verstorben ist, bleibt mir keine andere Wahl: die Arbeit ist zuviel, der Kontakt zu wenig, die Einsamkeit zu groß. Es geht zurück nach Deutschland, zurück nach Bayern. Ein lang überlegter Entschluss, doch für mich die beste Lösung. Endlich, nach endlosem Suchen, habe ich das passende Zuhause für zwei Beine und acht Pfoten gefunden. Eine Mammutaufgabe in diesen schwierigen Zeiten. Doch die „alten“ Kontakte und Freunde lügen nicht, im Gegenteil, sie helfen. Und dieser gemeinschaftliche Einsatz hat sich gelohnt. Ich bin glücklich, sehr dankbar und zufrieden. Natürlich wird mir der Umzug einiges abverlangen, doch ich habe schon mehrere Schwierigkeiten überstanden. Und das bestimmt auch.

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Ungarn wird mir fehlen. Ich werde mich an die langen Jahre immer wieder gerne zurückerinnern. Doch jetzt ist ein Neuanfang angesagt, gut für die angeknackste Seele, für Herz und Verstand. Ich möchte mich auf diesem Wege bei der Leserschaft der Balaton Zeitung für das langjährige Vertrauen bedanken. Ich wünsche allen, die meinen letzten Artikel lesen, alles erdenklich Gute, Gesundheit und Zufriedenheit. Bleiben Sie glücklich! Was alleine zählt, das sind die Familie, die Freunde und der Zusammenhalt. Und besonders wichtig: Ehrlichkeit, Fairness und Wertschätzung.

Liebe Grüße

Ihre Eva