Mann aus Hódmezövásárhely hat mit einem Molotow-Cocktail-Angriff gedroht

Ein Mann aus Hódmezővásárhely hat im Internet mit einem Molotow-Cocktail-Angriff auf eine Parteiveranstaltung gedroht; gegen ihn wurde ein Verfahren eingeleitet – dies teilte der stellvertretende Sprecher der Oberstaatsanwaltschaft des Komitats Csongrád-Csanád am Montag der Nachrichtenagentur MTI mit.

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Tamás Grósz schrieb in seiner Mitteilung, dass der Mann aus Hódmezővásárhely nach begründeter Verdachtslage am 18. März „auf einer sozialen Plattform einen Beitrag über eine Veranstaltung einer ungarischen Partei kommentiert“ habe. Den Angaben zufolge enthielten die öffentlichen Beiträge des Beschuldigten die Ankündigung, bei der Parteiveranstaltung einen Molotowcocktail in die Menge zu werfen. Gegen den Mann wurde ein Verfahren wegen der Androhung einer terroristischen Straftat eingeleitet. Die Oberstaatsanwaltschaft beantragte die Festnahme des mehrfach vorbestraften Mannes wegen der Gefahr der Vereitelung des Strafverfahrens und der Wiederholungsgefahr. Der Ermittlungsrichter des Bezirksgerichts Szeged gab dem Antrag statt und ordnete die Zwangsmaßnahme für einen Monat an, teilte die Oberstaatsanwaltschaft mit.