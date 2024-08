Nachgedacht: Wissen Sie …

… lieber Balaton Zeitungsleser, was eine Wintermumie ist? Nein? Ganz einfach. Wintermumien sind in Plastik eingehüllte Winterklamotten, die eventuell mal wieder in Gebrauch kommen könnten. Eigentlich gehört Kleidung in den passenden Schrank, nur Pech, wenn dieser mit Sommersachen voll gestopft ist und für dicke Winterjacken leider der passende Platz dafür fehlt.





Was tun, stellt sich hier die Frage? Mein erfindungsreicher Ehemann (Patent wurde bereits beantragt) fand nun den richtigen Aufbewahrungsort, nämlich in der Garage in einem Eck, das bisher ungenutzt vor sich hin vegetierte. Was wurde gebraucht? Nur eine entsprechende Kleiderstange und ein paar Halterungen, fertig. Nach sechsmaligem Gebrauch der Waschmaschine und dem darauffolgenden Trocknen in der Sonne habe ich die Jacken fein säuberlich samt Kleiderbügel in Mülltüten verpackt. Eine von oben und eine von unten. Zum Schluss das ganze etwas ungewöhnliche Sammelsurium mit dem Bürohefter fest geklammert und rauf auf die neue Stange, fertig.

Der Winter, egal, wie streng er wird, er kann kommen. Das passende Outfit hängt bereit in der Garage, ein etwas ungewöhnlicher Ort, aber praktisch, wenn Daunenjacken hierzulande eigentlich überflüssig sind, zumindest fast meistens! Für leichte Kleidung, passend für besonders heiße Tage, bleibt nun genügend Platz im Schrank und das Schöne daran für die Frau ist, dass auch neue Einkäufe jederzeit dazu kommen können (im Gegensatz zu Winterjacken).

Ein einfacher Tipp, mal etwas anderes, aber sinnvoll finde ich.

Bis bald,

Ihre Eva