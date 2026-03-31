OKSZ: Für traditionelle Osterlebensmittel müssen wir nicht tiefer in die Tasche greifen

Nach Angaben des Nationalen Handelsverbands sind traditionelle Osterlebensmittel wie Schinken, Eier oder Meerrettich in den Filialen der großen Handelsketten größtenteils zum Vorjahrespreis oder sogar günstiger erhältlich – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

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In einer Mitteilung des Verbandes vom Dienstag betonte Tamás Kozák, der Generalsekretär der Organisation, dass die unveränderten Preise nicht das Ergebnis einer Preisobergrenze seien, da diese Produkte bereits im Vorjahr um diese Zeit einer Preisobergrenze unterlagen, sondern vielmehr darauf zurückzuführen seien, dass sich die Marktentwicklungen günstig gestaltet hätten. Das Angebot ist reichhaltig, doch es lohnt sich, auf das Verhältnis von Preis und Qualität zu achten, da die Preisunterschiede zwischen den einzelnen Produkten groß sein können. Unter den geräucherten Waren sind die marinierten Produkte verständlicherweise günstiger, da das traditionelle Räuchern ein langwieriger Prozess ist, der seinen Preis hat – merkte der Verband an.

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Bei den größten Handelsketten stammen die traditionellen Osterprodukte fast ausschließlich von einheimischen Lieferanten, sei es bei Eiern, Fleischwaren oder saisonalem Gemüse wie Radieschen, Frühlingszwiebeln oder Meerrettich. Ausnahmen können höchstens in der Premium-Kategorie auftreten – fügte die Mitteilung hinzu.

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Der OKSZ weist weiterhin darauf hin, dass in kleineren Verkaufsstellen, auf Jahrmärkten und Märkten vielerorts Produkte auftauchen können, die nicht aus zuverlässigen Quellen stammen. Daher empfiehlt der Verband, hausgemachte Produkte stets bei bewährten Händlern, auf kontrollierten Märkten und bei Erzeugern zu suchen und überall auf die Kennzeichnung der Produkte zu achten.