Ungarn: Regierung deckelt Preise für Eier und Kartoffeln

Die Regierung begrenzt die Preise für frische Eier und Kartoffeln, die in Geschäften, Lieferdiensten und Supermärkten verkauft werden, auf das Niveau der Einzelhandelspreise dieser Produkte am 30. September, sagte der Stabschef des Ministerpräsidenten bei einer Pressekonferenz der Regierung – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Marktplätze seien von der Preisobergrenze ausgenommen, die bis zum 31. Dezember gelte, sagte Gergely Gulyás am Mittwoch. Es wird erwartet, dass die Maßnahme den Preis für Eier um 25 % und den für Kartoffeln um 10 % senken und die Inflation um 0,1-0,2 % dämpfen wird. Bei einem Treffen am Dienstag habe die Regierung die sanktionsbedingte Inflation als Hauptursache für die Probleme der ungarischen Wirtschaft genannt, so Gulyás. Die Gaspreise steigen jedes Mal, wenn die EU neue Sanktionen ankündigt, sagte er. Dies spiegele sich dann in den steigenden Lebensmittelpreisen wider, aber die Regierung habe sich verpflichtet, die Inflation bis Ende 2023 um die Hälfte zu senken, sagte er.

Die Energierechnungen der Haushalte werden bis zum Durchschnittsverbrauch gedeckelt bleiben, ebenso wie die Preisobergrenzen für Kraftstoffe und Lebensmittel für private Verbraucher und die Zinsobergrenzen für KMU. Die Regierung halte an ihrem Plan zur Deckelung der Energierechnungen fest, sagte Gulyás und fügte hinzu, dass die Netznutzungsgebühr im nächsten Jahr nicht an die Haushalte weitergegeben werden dürfe. Die Regierung wird eine Steuer auf Stromerzeuger erheben, die Ausgleichsleistungen erbringen, und damit über zwei Jahre 80 Milliarden Forint (199 Mio. EUR) einnehmen, fügte er hinzu.